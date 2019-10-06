فيديو صادم.. ربط طفلة على غطاء سيارة دفع رباعي

لندن(صدى):

يتعرض الأطفال إلى مختلف أنواع الإساءة على مستوى العالم أجمع، وآخرهم تعنيف طفلة من خلال ربطها على غطاء سيارة رفع رباعي.

وظهر في مقطع فيديو مرعب، طفلة تجلس على غطاء سيارة دفع رباعي تسير بسرعة فائقة على أحد الطرق الريفية في مدينة ملبورن بأستراليا.

وأوضحت صحيفة « ميل أون صنداي » البريطانية أن هذه الواقعة حدثت مساء أمس السبت، على أحد الطرق بمحمية «يان ين الطبيعية» في ملبورن، وتم التقاط الفيديو من قبل كاميرا إحدى السيارات المارة على الطريق.

ومن الواضح في مقطع الفيديو، أن الطفلة مرعوبة وتمسك بقوة بغطاء السيارة خوفًا من السقوط، فيما تنطلق السيارة بسرعة كبيرة حتى تجاوزت الكاميرا التي تلتقط المشهد.

وأشار مصور الفيديو إلى أن هذه الفتاة يبلغ عمرها ما بين 10 و13 عامًا، وفي داخل السيارة ما يقرب من 8 أطفال، لافتًا إلى أنه سمع كل من في السيارة يضحكون بينما كانت الطفلة خائفة.