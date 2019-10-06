بالصور.. حادث تصادم بالباحة يسفر عن إصابة 4 أشخاص

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن قد ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 14:31 بعد ظهر اليوم عن حادث تصادم الموقع بعد شرطة بيدة بإتجاة معشوقة

و تم توجيه ثلاث فرق اسعافية من الهلال الاحمر والقائد الميداني صالح علي محفوظ وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الاسعافيه واتضح بوجود اربع اصابات اصابتين بسيطة وإصابتين متوسطه وتم التعامل مع الاصابات اسعافياً ونقلها الى مستشفى القرى العام .

وإصابتين اخرى نقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الاسعافيه للموقع .

وأهاب الزهراني من جانبه بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتا طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى

لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي لا سمح الله إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ .