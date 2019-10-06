مضادات الاكتئاب.. أسباب الإصابة بـ سكري الحمل

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة جديدة أن تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل، قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسكري الحمل.

واتضح من خلال الدراسة أن الخطر المتزايد يبدو أكبر بالنسبة للعقاقير المضادة للاكتئاب فينلافاكسين والأميتريبتيلين، مشيرة إلى وجود علاقة، ولكن ليست سببية.

وقالت مؤلفة الدراسة أنيك بيرارد، الأستاذة بجامعة مونتريال في كندا: “ هذه الدراسة توفر قطعة أخرى من اللغز، حيث إنها تشكل خطرًا متزايدًا نتيجة استخدام مضادات الاكتئاب أثناء الحمل ”.

وأضافت أن الاكتئاب يجب علاجه أثناء الحمل، مشيرة إلى تواجد أشكال عديدة من العلاجات، ومضادات الاكتئاب.