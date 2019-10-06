استطلاع: توقعات بفوز الهلال بلقب كأس الأمير محمد بن سلمان بنسبة 45%

ماجد محمد(صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” استطلاعًا لتوقعات القرّاء عن النادي الذي سيتمكن من تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

ووفقًا لـ الاستطلاع جاء نادي الهلال الأول من حيث التوقعات باستحواذه على اللقب بنسبة ٤٥% يليه نادي النصر ٢١%، يليه الأهلي بنسبة ١١%.

وجاءت التوقعات حول نادي الشباب بنسبة ١٠% ، أما الاتحاد فجاء بنسبة ٥% يليه نادي التعاون بنسبة ٢%.

أما ٦% من نسبة الاستطلاع ذهبت إلى التوقعات بأن نادي آخر غير المذكورين سيفوز بالـ ” اللقب ” .