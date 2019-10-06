مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وأوضح الاتحاد، أن دور الـ16 من البطولة سينطلق في الـ23 من أكتوبر الجاري وينتهي في الـ26 من نوفمبر المقبل، إذ سيفتتح المباريات لقاء الاتحاد بنظيره الوصل الإماراتي في دبي يوم 23 أكتوبر.

وأضاف أن مواجهة العودة ستكون في جدة يوم 4 نوفمبر المقبل، بينما يستضيف الشباب نظيره شباب الأردن يوم 28 أكتوبر في الرياض، على أن تكون مباراة العودة في 8 نوفمبر بعمان.

كما حدد موعد مواجهة ديربي الدار البيضاء في قمة مباريات الدور ثمن النهائي بين «الوداد والرجاء»، على أن تكون مباراة الذهاب يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب محمد الخامس، والإياب يوم 2 نوفمبر المقبل.