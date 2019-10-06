ردا لجميله.. طلاب يكرمون معلمهم السوداني بهدايا تذكارية وهو على فراش المرض

عادل الحربي(صدى):

قام مجموعة من أبناء محافظة ضمد برد الجميل لمعلمهم السوداني نصر الدين عبدالمعطي، بتكريمه وهو على فراش المرض.

وفي التفاصيل، زار مجموعة من الطلابه معلم الرياضيات السوداني في المستشفى؛ وكرموه بمبلغ 20 ألف ريال وهدايا تذكارية؛ وجاء ذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للمعلم.

وكان المرض أقعد المعلم عن التدريس، بعد أن عَمِل معلمًا للرياضيات في متوسطة وثانوية الشقيري منذ 1418هـ، وعَمِلَ بها إلى عام ١٤٢٧هـ، ثم انتقل بعدها إلى مدارس المعرفة الأهلية؛ ليُكمل مشواره في تدريس مادة الرياضيات.