ممثل عالمي يجبر طالبتين على تصوير مشاهد جنسية داخل المدرسة 

واشنطن(صدى):

رفعت طالبتين في مدرسة تمثيلية في إحدى ولايات اميركا دعوى قضائية على الممثل الأمريكي جيمس فرانكو، بتهمة التحرش الجنسي بعد إجبارهن على تمثيل أدوار جنسية داخل المدرسة.

ووفقا لما وردنا فإن الممثل جيمس فرانكو أجبر طالبتين على تصوير مشاهد جنسية فاضحة متجاوزاً المعايير المتفق عليها في الصناعة السينمائية.

وتفصيلا، أجبر الممثل الطالبتين على تصوير تلك المشاهد مقابل الحصول على أدوار في فيلمه الجديد، كما طالبت الفتيات بتعويضات مالية لم يتم تحديد قيمتها لحد الان، وذلك تعويضاً عن الاستغلال الجنسي الذي تعرضتا له.

ومن جهته، نفى النجم جيمس فرانكو، الاتهامات الموكوله إلية وأكد محاميه أنه سيكشف زيف إدعاءات الطالبتين وستتم مطالبتهما بتعويض كبير ضد اتهاماتهما الباطلة.