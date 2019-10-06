وزارة الطاقة تعلن أسماء 49 مواطن ومواطنة تم ترشيحهم لوظائفها

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد عن نتائج القبول بالوظائف التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً على موقعها الرسمي .

وبينت الوزارة أنه تم ترشيح 49 مواطن ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية ، ويمكن الإطلاع على الأسماء على الرابطين التاليين :

أسماء المقبولين ” نساء ” : هنا

أسماء المقبولين ” رجال ” : هنا

وتدعو الوزارة المقبولين والمقبولات لسرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي وفقاً لآلية وزارة الخدمة المدنية ، على أن يكون آخر موعد يوم الخميس الموافق 17/أكتوبر/ 2019 .

وأكدت الوزارة أن عدم الحضور يعتبر تنازل عن الحق في الوظيفة وعدول عنها .