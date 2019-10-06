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  3. البحرينية فاطمة عبدالرحيم تفضل الصمت أحيانا

البحرينية فاطمة عبدالرحيم تفضل الصمت أحيانا

البحرينية فاطمة عبدالرحيم تفضل الصمت أحيانا

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 5 أيام

خاصة اذا صوتها مثل صوت البقرة
فالصمت افضل

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 أيام

ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. يا من صورتها. وأخرجتها للناس بهذا الشكل. خافوا الله يا صحيفة صدى. أنتم تنشرون الرذيلة والفساد والتعري. أين. الرقابة وأين وزارة الاعلام.

[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 4 أيام

جزاكم الله خيرا ..انا لا ادري ايش المقصود من نشر مثل هذه الصور يوميا..

[ عدد التعليقات: 7401 ] نشر منذ 4 أيام

بل بل بل ما عبر ( ما أقدر ) ****!!!!هههههههههههه
*
الصمت *!! هـ الأيام يمدحونه ** !!!!!

[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 40 دقيقة

هذي إلى الأن عالأسفنج

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