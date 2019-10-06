البحرينية فاطمة عبدالرحيم تفضل الصمت أحيانا

الجمعة 11
أكتوبر
خاصة اذا صوتها مثل صوت البقرة
فالصمت افضل
الله لايبلانا
ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. يا من صورتها. وأخرجتها للناس بهذا الشكل. خافوا الله يا صحيفة صدى. أنتم تنشرون الرذيلة والفساد والتعري. أين. الرقابة وأين وزارة الاعلام.
جزاكم الله خيرا ..انا لا ادري ايش المقصود من نشر مثل هذه الصور يوميا..
بل بل بل ما عبر ( ما أقدر ) ****!!!!هههههههههههه
*
الصمت *!! هـ الأيام يمدحونه ** !!!!!
هذي إلى الأن عالأسفنج
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لللل[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 5 أيام
خاصة اذا صوتها مثل صوت البقرة
فالصمت افضل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43791 ] نشر منذ 5 أيام
الله لايبلانا
ص ص ص[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 أيام
ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. يا من صورتها. وأخرجتها للناس بهذا الشكل. خافوا الله يا صحيفة صدى. أنتم تنشرون الرذيلة والفساد والتعري. أين. الرقابة وأين وزارة الاعلام.
بسيط123[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 4 أيام
جزاكم الله خيرا ..انا لا ادري ايش المقصود من نشر مثل هذه الصور يوميا..
رااايق[ عدد التعليقات: 7401 ] نشر منذ 4 أيام
بل بل بل ما عبر ( ما أقدر ) ****!!!!هههههههههههه
*
الصمت *!! هـ الأيام يمدحونه ** !!!!!
faeiz[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 40 دقيقة
هذي إلى الأن عالأسفنج