سطو مسلح أثناء حوار صحفي.. مقتل الضيف وإصابة المراسل

مكسيكو(صدى):

في جريمة مثيرة للدهشة تعرض المراسل الصحفي لمحطة ” ناشونال جيوجرافيك ” بالمكسيك لإصابة خطيرة فيما قٌتل ضيفه أثناء إجراء حوار للمحطة .

وذكرت وسائل إعلام أن الضيف عُلم بعد ذلك أنه تاجر مخدرات وأثناء الحوار الصحفي معه اقتحمت عصابة مسلحة المكان وقتلت الضيف فيما أصيب الصحفي سئ الحظ بطلق ناري في القدم وتم نقله إلى المستشفى .

كما عاد فريق التصوير “لم يتم الكشف عن جنسياتهم الذي أصيب بالفوضى والهلع إلى الولايات المتحدة.

وتعد المكسيك من أخطر الدول إحتواءً للعصابات الإجرامية ، وتشهد تهديد كبير على الصحفيين مع مقتل 100 صحفي منذ عام 2000 ، بسبب أعمال العنف والجرائم المختلفة والفساد السياسي .