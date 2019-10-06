أسباب اضطراب أكل الشعر وأعراضه

أميرة خالد(صدى):

يقول خبراء الطب النفسي أن اضطراب أكل الشعر موجود في الدليل التشخيصي للاضطرابات العقلية والوساوس القهرية، وهو عبارة عن سلسلة من السلوكيات المتكررة التي تركز على الجسم، مثل قضم الأظافر والعض على الشفاة ، ومعروف بمتلازمة رابونزيل .

وتشير سوزان موتون أودوم، رئيسة قسم علم النفس بكلية بايلور للطب في هيوستن، والتي أصيب بمتلازمة رابونزيل في مرحلة الطفولة، إلى أن المصابين بتلك المتلازمة يشعرون بأن شد الشعر مهدئ ذاتي وطريقة تساعدهم على النوم بشكل أفضل، موضحة أن اختبار الجهاز الهضمي أو منظار المعدة يكشف الإصابة بالاضطراب.

فيما تؤكد الدكتور كاثرين فيلبس، أستاذ الطب النفسي والسلوكي بجامعة ورن ألبرت، أن النساء -خاصةً المراهقات- هن الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة أكل الشعر، مؤكدةً أن غالبًا ما تظهر الأعراض على المرأة المصابة بهذا الاضطراب في مرحلة الطفولة، وأبرزها: ” وجود شعر في البراز – آلام في البطن – الشعور بالغثيان – القيء – شحوب الوجه – إصابة بعض المناطق بفروة الرأس بالصلع، الأمر الذي يدفع المصابات إلى ارتداء شعر مستعار “الباروكة” أو وشاح – الاكتئاب ” .

وعند ملاحظة الأعراض السابقة، يجب التوجه إلى الطبيب المختص، للخضوع لبعض الفحوصات والتحاليل الهامة .

وأوضح أطباء علم النفس بالولايات المتحدة أن مضاعفات أكل الشعر خطيرة، وقد تودي بحياة المصابين بهذا الاضطراب، بسبب صعوبة تحلل الشعر وهضمه داخل المعدة، ما يؤدي إلى تراكمه بكميات كبيرة بالأمعاء، الأمر الذي يتسبب في الإصابة بـ: ” قرحة المعدة – الانسداد المعوي وعرقلة القناة الهضمية – الإصابة بالأورام الالتهابية ” .