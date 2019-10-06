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لحملة الثانوية فأعلى.. طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

لحملة الثانوية فأعلى.. طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة طيران الإمارات باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين السعوديين من حملة الثانوية العامة فأعلى ، وذلك بمسمى مساعد شحن ” Cargo Assistant ” ، وفقاً للشروط التالية :

1- أن يكون المتفدم سعودي الجنسية .
2- شهادة الثانوية العامة كحد أدنى .
3- خبرة لا تقل عن عامين في عمليات الشحن أو بيئة شركات الطيران .
4- مهارات في استخدام برامج Microsoft Word / Excel / E-mail ومعرفة في إجراءات ومعايير شحن المواد الخطرة.
5- معرفة الإجراءات ومعايير الوزن والتوزان فيما يخص الشحن والالتزام بمتطلبات السلامة المهنية .

وأكدت طيران الإمارات أن التقديم مفتوح حتى 15/اكتوبرالجاري ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا


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