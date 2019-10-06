لحملة الثانوية فأعلى.. طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة طيران الإمارات باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين السعوديين من حملة الثانوية العامة فأعلى ، وذلك بمسمى مساعد شحن ” Cargo Assistant ” ، وفقاً للشروط التالية :

1- أن يكون المتفدم سعودي الجنسية .

2- شهادة الثانوية العامة كحد أدنى .

3- خبرة لا تقل عن عامين في عمليات الشحن أو بيئة شركات الطيران .

4- مهارات في استخدام برامج Microsoft Word / Excel / E-mail ومعرفة في إجراءات ومعايير شحن المواد الخطرة.

5- معرفة الإجراءات ومعايير الوزن والتوزان فيما يخص الشحن والالتزام بمتطلبات السلامة المهنية .

وأكدت طيران الإمارات أن التقديم مفتوح حتى 15/اكتوبرالجاري ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا