أبرزهم بشير الغنيم وعبد الرحمن الخطيب.. فنانون عملوا كـ «معلمين» قبل اشتغالهم بالفن

متابعة- أميرة خالد(صدى):

عمل عدد من الفنانين السعوديين” معلمين ” في البداية قبل عملهم بالفن، و بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم سنستعرض أبرز الفنانين الذي عملوا كـ ” معلمين ” .

* بشير الغنيم

عمل معلمًا للتربية الرياضية بإحدى المدارس في الرياض، ويشتهر بأدواره الكوميدية.

* عبدالإله السناني

هو عضو في هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وله إسهامات ثقافية في الجامعة، وعين عام 2017 مستشاراً لوزير الثقافة والإعلام، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” العربية . نت ” .

* علي إبراهيم

كان يعمل معلمًا للتربية الفنية في مدرسة بالرياض، وكان من بين تلاميذه الإعلامي مساعد الخميس والفنان التشكيلي ناصر الموسى والفنان صالح الزير.

* عبدالرحمن الخطيب

خريج معهد المعلمين وعمل في المدارس النموذجية بجدة، وكان من بين تلاميذه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ولاعب النصر السابق ماجد عبدالله.

* محمد الطويان

كان يعمل معلمًا للتربية الفنية بالرياض، وهو كاتب د وفنان تشكيلي اكتشف العديد من المواهب الفنية مثل ” ناصر القصبي وعبدالله السدحان والفنان السوري أيمن زيدان ” .

* يوسف الجراح

أحد منسوبي التعليم، ويعد من أبرز الممثلين الكوميديين، وله العديد من الأعمال الفنية