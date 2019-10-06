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  3. أبرزهم بشير الغنيم وعبد الرحمن الخطيب.. فنانون عملوا كـ «معلمين» قبل اشتغالهم بالفن

أبرزهم بشير الغنيم وعبد الرحمن الخطيب.. فنانون عملوا كـ «معلمين» قبل اشتغالهم بالفن

أبرزهم بشير الغنيم وعبد الرحمن الخطيب.. فنانون عملوا كـ «معلمين» قبل اشتغالهم بالفن
متابعة- أميرة خالد(صدى):

عمل عدد من الفنانين السعوديين” معلمين ” في البداية قبل عملهم بالفن، و بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم سنستعرض أبرز الفنانين الذي عملوا كـ ” معلمين ” .

* بشير الغنيم

عمل معلمًا للتربية الرياضية بإحدى المدارس في الرياض، ويشتهر بأدواره الكوميدية.

* عبدالإله السناني

هو عضو في هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وله إسهامات ثقافية في الجامعة، وعين عام 2017 مستشاراً لوزير الثقافة والإعلام، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” العربية . نت ” .

* علي إبراهيم

كان يعمل معلمًا للتربية الفنية في مدرسة بالرياض، وكان من بين تلاميذه الإعلامي مساعد الخميس والفنان التشكيلي ناصر الموسى والفنان صالح الزير.

* عبدالرحمن الخطيب

خريج معهد المعلمين وعمل في المدارس النموذجية بجدة، وكان من بين تلاميذه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ولاعب النصر السابق ماجد عبدالله.

* محمد الطويان

كان يعمل معلمًا للتربية الفنية بالرياض، وهو كاتب د وفنان تشكيلي اكتشف العديد من المواهب الفنية مثل ” ناصر القصبي وعبدالله السدحان والفنان السوري أيمن زيدان ” .

* يوسف الجراح

أحد منسوبي التعليم، ويعد من أبرز الممثلين الكوميديين، وله العديد من الأعمال الفنية


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