بالصورة.. والدة حلا الترك بإطلالة جريئة بعد خلعها الحجاب وانتقادات حادة لها

أميرة خالد(صدى):

تعرضت منى السابر والدة حلا الترك لموجة من الإنتقاد بسبب ظهورها بإطلالة جريئة بعدما خلعت الحجاب مؤخراً .

و ظهرت ” السابر ” مرتدية فسان أحمر ضيق كشف عن قوامها ، في طلالة جريئة لها لأول مرة .

كما نشرت ” السابر ” فيديو فيديو لها تحكي عن شهرتها وكيف تعرفت عليها إمرأة خلال تسوقها لتلتقط معها الصور ، معبره عن فرحتها بذلك ، بينما وجه لها المتابعون إنتقادات لاذعة إذ أكدوا أن شهرتها تعود فقط إلى نجلتها حلا الترك وطليقها محمد الترك .

وكانت ” السابر” قد كثفت من ظهورها على السوشيال ميديا مؤخراً بعد إعتمادها إطلالات مختلفة بعد خلع الحجاب .

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