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  3. بالصورة.. والدة حلا الترك بإطلالة جريئة بعد خلعها الحجاب وانتقادات حادة لها

بالصورة.. والدة حلا الترك بإطلالة جريئة بعد خلعها الحجاب وانتقادات حادة لها

بالصورة.. والدة حلا الترك بإطلالة جريئة بعد خلعها الحجاب وانتقادات حادة لها
أميرة خالد(صدى):

تعرضت منى السابر والدة حلا الترك لموجة من الإنتقاد بسبب ظهورها بإطلالة جريئة بعدما خلعت الحجاب مؤخراً .

و ظهرت ” السابر ” مرتدية فسان أحمر ضيق كشف عن قوامها ، في طلالة جريئة لها لأول مرة .

كما نشرت ” السابر ” فيديو فيديو لها تحكي عن شهرتها وكيف تعرفت عليها إمرأة خلال تسوقها لتلتقط معها الصور ، معبره عن فرحتها بذلك ، بينما وجه لها المتابعون إنتقادات لاذعة إذ أكدوا أن شهرتها تعود فقط إلى نجلتها حلا الترك وطليقها محمد الترك .

وكانت ” السابر” قد كثفت من ظهورها على السوشيال ميديا مؤخراً بعد إعتمادها إطلالات مختلفة بعد خلع الحجاب .

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