عبد المجيد عبدالله يغيب عن موسم الرياض بسبب حالته الصحية

الرياض(صدى):

يغيب الفنان عبد المجيد عبدالله عن إحياء ليلة ” مجيديات ” ، التي كان من المقرر إقامتها في موسم الرياض الذي ينطلق في 15 أكتوبر ويستمر لمدة شهرين.

وعن سبب ذلك، فيعود غياب الفنان عبد المجيد عبدالله للحالة الصحية التي يمر بها وعانى منها منذ فترة وفضل الراحة لحين شفائه.

وفي ذات السياق ، أعرب النجم راشد الماجد عن حزنه لغياب ” عبد المجيد ” قائلآ: ” ألف سلامة عليك يا بو عبدالله يا ملح الساحة الفنية ” .

ورد ” عبد المجيد عبدالله ” : ” يسلمك ربي يا بو طلال وموفق في الموسم الجاي تنورنا وتسعدنا ”