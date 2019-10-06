بالفيديو.. رجل ينجو من الموت بأعجوبة بعدما ضربته صاعقة قوية أثناء التنزه مع كلابه 

واشنطن(صدى):

نجا رجل من الموت بأعجوبة بعدما ضربته صاعقة عندما كان يتنزه مع الكلاب في حديقة قرب منزله، في مدينة سبرينغ بولاية تكساس.

ورصدت كاميرات مراقبة اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة الرجل، أثناء قيامه بنزهة مع 3 كلاب من فصيلة شيبرد الألمانية في حديقة “ماير بارك” القريبة من منزله، حيث اشتعلت النيران في ملابسه وطار حذاءه من قدمه وسقط على الأرض بقوة، بينما هربت الكلاب الثلاثة ذعرا.

وتعرض الرجل للإصابة بكسور في الأضلاع وكسر بعظم الصدغ “خلف أذنه اليمنى تماما” بالإضافة إلى تورم في العين “جراء السقوط القوى على الأرض”، وكدمات وحالات تمزق في العضلات بمناطق مختلفة من جسمه.