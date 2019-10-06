بعد تداول مقاطع لضربهما.. «حقوق الإنسان» تصدر بيان حول معنفتي الجبيله وخميس مشيط
أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأحد أنها تتابع مع الجهات المختصة مباشرة حالتي معنفة الجبيله ومعنفة خميس مشيط ، اللتان تعرضتا للتعنيف والإيذاء على يد زوجيهما .
وقالت الهيئة في بيان لها : رصدنا ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص معنفة الجبيله ومعنفة خميس مشيط ونتابع مع الجهات المختصة مباشرةً الحالتين .
وأضافت : سيتم اتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء .
وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا فيديو لصراخ وإستغاثة امرأة متزوجة بالجبيله من إيذاء زوجها وضربه لها ، كما تداولوا فيدو آخر لزوجة تعرضت للتعنيف بخميس مشيط بالضرب والإعتداء ، ما أثار الغضب مناشدين بحمايتهما.
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