بعد تداول مقاطع لضربهما.. «حقوق الإنسان» تصدر بيان حول معنفتي الجبيله وخميس مشيط

أبها(صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأحد أنها تتابع مع الجهات المختصة مباشرة حالتي معنفة الجبيله ومعنفة خميس مشيط ، اللتان تعرضتا للتعنيف والإيذاء على يد زوجيهما .

وقالت الهيئة في بيان لها : رصدنا ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص معنفة الجبيله ومعنفة خميس مشيط ونتابع مع الجهات المختصة مباشرةً الحالتين .

وأضافت : سيتم اتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء .

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا فيديو لصراخ وإستغاثة امرأة متزوجة بالجبيله من إيذاء زوجها وضربه لها ، كما تداولوا فيدو آخر لزوجة تعرضت للتعنيف بخميس مشيط بالضرب والإعتداء ، ما أثار الغضب مناشدين بحمايتهما.