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  3. فيديو مخزي.. أمير قطر السابق يتباهى بإعتقال أحد القطريين «كم مرة سجنتك»؟

فيديو مخزي.. أمير قطر السابق يتباهى بإعتقال أحد القطريين «كم مرة سجنتك»؟

فيديو مخزي.. أمير قطر السابق يتباهى بإعتقال أحد القطريين «كم مرة سجنتك»؟
ماجد القزيز(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مخزي لأمير قطر السابق حمد بن خليفة وهو يتباهى بسجن أحد المواطنين القطرين .

وأظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ، أحد الحضور لفاعليات مسابقات بطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة وهو يهنئ ويرحب بأمير قطر السابق الذي حضر الفاعلية .

وفوجئ الرجل برد فعل غريب إذ رد على ترحيبه الأمير السابق ، قائلاً : كم مرة سجنتك ! .

وأثار مقطع الفيديو غضب المتابعين الذين أكدوا أن أمير قطر السابق يحاول إستعاده هيبته المنزوعة بعد إقصاءه التام عن قرارات الأسرة الحاكمة ، ولو بطرق إستفزازية .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 22 دقيقة

موب عارف شلون يتكلم أستغفر الله مغرور على الفاضي يستقوي على الضعوف

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 21 دقيقة

يتباهى بخيبته خايب الرجى

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