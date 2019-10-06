فيديو مخزي.. أمير قطر السابق يتباهى بإعتقال أحد القطريين «كم مرة سجنتك»؟

ماجد القزيز(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مخزي لأمير قطر السابق حمد بن خليفة وهو يتباهى بسجن أحد المواطنين القطرين .

وأظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ، أحد الحضور لفاعليات مسابقات بطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة وهو يهنئ ويرحب بأمير قطر السابق الذي حضر الفاعلية .

وفوجئ الرجل برد فعل غريب إذ رد على ترحيبه الأمير السابق ، قائلاً : كم مرة سجنتك ! .

وأثار مقطع الفيديو غضب المتابعين الذين أكدوا أن أمير قطر السابق يحاول إستعاده هيبته المنزوعة بعد إقصاءه التام عن قرارات الأسرة الحاكمة ، ولو بطرق إستفزازية .