ترامب يصدر قرارا جديدا بشأن دخول المهاجرين

واشنطن(صدى):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار قرارًا بتعليق دخول المهاجرين، الذين يشكلون عبئًا ماليًا على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وتفصيلآ، يوضح المرسوم المنشور على موقع البيت الأبيض أنه يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة، أن يثبتوا أنهم ستكون لديهم تغطية صحية خلال 30 يومًا من دخولهم.

كما يستوجب عليهم إثبات ذلك قبل الحصول على تأشيرة هجرة، لكنه أشار إلى استثناء بعض الفئات من بينها أبناء المواطنين الأمريكيين.

وعن هدف ذلك الإجراء، فهو حماية مزايا الرعاية الصحية للمواطنين الأميركيين، مبينًا أن

إجمالي تكاليف الرعاية الصحية غير المدفوعة بلغت 35 مليار دولار في كل سنة من السنوات الـ10 الأخيرة.