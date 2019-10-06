ضبط 7 أشخاص يمارسون صيد الأسماك بـ«البنادق» في جدة

نايف السالم(صدى):

نجحت وحدة الثروة السمكية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في ضبط 5 مخالفين بحوزتهم “بنادق ” لصيد الأسماك الممنوعة نظاماً بجدة، وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود .

كما تمكنت قوات حرس الحدود في التحفظ على شخصين يوم الخميس الملضي بحوزتهما نفس البنادق المحظورة .

وقامت الثروة السمكية بالتعاون مع ” حرس الحدود ” بمصادرة المضبوطات ” بنادق صيد الأسماك ” ، و”15 كيلو سمك ” ، على أن يتم إتلافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

من جانبه ، شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على استمرار الجولات الرقابية للقضاء على أي مخالفات قد تهدد الثروة السمكية وفقاً للوائح النظامية .