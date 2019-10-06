منهم السمنة وسلس البول.. مخاطر صحية تهدد المرأة بعد انقطاع الطمث

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نقطع الدورة الشهرية عند بلوغ المرأة سن اليأس، وينخفض مستوى الهرمون الأنثوي ” الإستروجين ” بالجسم ويضعف جهازها المناعي، لذا تصبح أكثر عرضة للمخاطر الصحية، وسنستعرض أبرزها بهذا التقرير.

* أمراض القلب

مع انخفاض مستوى هرمون ” الإستروجين ” بالجسم بعد انقطاع الطمث، تصبح السيدات أكثر عرض للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

* هشاشة العظام

زيادة احتمالية إصابة النساء بـ ” هشاشة العظام ” ؛ بعد انقطاع الطمث، وذلك لانخفاض هرمون الإستروجين، وهو الأمر الذي يجعلهن أكثر عرضة للكسور.

* سلس البول

تواجه النساء صعوبة السيطرة على المثانة بعد انقطاع الطمث، لأن مع انخفاض هرموني الاستروجين والبروجستيرون بأنسجة المثانة، يحدث استرخاء في عضلات الحوض وبالتالي تفقد المرأة السيطرة على عملية التبول.

* السمنة

ويعود ذلك لانخفاض مستويات الإستروجين بالجسم، ما يؤدي إلى تراكم الدهون بالمناطق ذات العضلات الضعيفة بالجسم، خاصةً بمنطقة البطن، وهو الأمر الذي يعرضهن لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان.