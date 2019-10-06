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وفاة معلم فجأة قبل الحصة الأولى بمكة وفيديو مؤثر لتكريمه

وفاة معلم فجأة قبل الحصة الأولى بمكة وفيديو مؤثر لتكريمه
نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع إحتفاء الإدارات والمدارس باليوم العالمي للمعلم ، كرمت مدرسة عباد بن بشر المتوسطة بمكة المكرمة معلم توفي الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ قبل آداء الحصة الأولى .

وذكرت المدرسة فضل المعلم الذي خدم في التعليم 20 عام عُرف فيها بالإتقان والبذل والتفاني في العمل والأخلاق الحميدة ، داعية الله تعالى أن يتغمده بالرحمة والمغفرة ، ومؤكدة أن أبناءه من الطلاب وزملاءه في العمل لن ينسوا ما قدمه .

وكان الفقيد – يرحمه الله – قد سقط فجأة يوم الإثنين الماضي ليتم نقله إلى مستشفى الملك عبد العزيز وخضع للعناية المركزة ثلاثة أيام ثم فارق الحياة .

وكشف ذوو الفقيد أنه كان يعاني من تضخم في الغدة وأصيب بوفاة دماغية ، فيما أدى الجموع صلاة الجنازة عليه الأربعاء الماضي بالمسجد الحرام ليرقد بمثواه الأخير .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83938 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,

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