وفاة معلم فجأة قبل الحصة الأولى بمكة وفيديو مؤثر لتكريمه

نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع إحتفاء الإدارات والمدارس باليوم العالمي للمعلم ، كرمت مدرسة عباد بن بشر المتوسطة بمكة المكرمة معلم توفي الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ قبل آداء الحصة الأولى .

وذكرت المدرسة فضل المعلم الذي خدم في التعليم 20 عام عُرف فيها بالإتقان والبذل والتفاني في العمل والأخلاق الحميدة ، داعية الله تعالى أن يتغمده بالرحمة والمغفرة ، ومؤكدة أن أبناءه من الطلاب وزملاءه في العمل لن ينسوا ما قدمه .

وكان الفقيد – يرحمه الله – قد سقط فجأة يوم الإثنين الماضي ليتم نقله إلى مستشفى الملك عبد العزيز وخضع للعناية المركزة ثلاثة أيام ثم فارق الحياة .

وكشف ذوو الفقيد أنه كان يعاني من تضخم في الغدة وأصيب بوفاة دماغية ، فيما أدى الجموع صلاة الجنازة عليه الأربعاء الماضي بالمسجد الحرام ليرقد بمثواه الأخير .