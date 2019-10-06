أبرزهم الصمغ وطلاء الأظافر.. حيل بسيطة لمعالجة خدوش طلاء السيارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يواجه الكثير من السائقين مشكلة إصلاح ” خدوش ” طلاء سيارته؛ بسبب ضيق الوقت أو لعدم دفع مبالغ كثيرة في علاج هذه الخدوش في مراكز الصيانة، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الحيل التي تساعد على حل هذه المشكلة.

* معجون الأسنان

قم بوضع قليل من المعجون على مكان الخدش مع المسح بقطعة قماش مبللة عليه بشكل دائري صغير، إلى أن يزيل الخدوش.

* طلاء الأظافر

قم بتجربة اللون أولاً، وبعد أن تتأكد من موائمة اللون لطلاء السيارة قم باستخدام الفرشة الخاصة به في وضعه على الخدوش.

* الصمغ

يعد ” الصمغ ” خيار مناسب لتغطية أماكن الخدوش البسيطة، لكن من المهم وضع كمية قليلة منه في مكان الخدش فقط.

” طلاء الأحذية

من السهل استخدام طلاء الأحذية في علاج الخدوش الصغيرة بشكل سهل، خاصة أنه يأتي مع فرشاة يمكن استخدامها في وضع الطلاء على الخدوش مع المسح عليه حتى يتم علاج الخدوش.