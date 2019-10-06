وزير التعليم يكشف محاولات سيطرة الإخوان على المدارس والجامعات ويفصح عن سر لأول مرة

حمود العنزي(صدى):

صرح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن الوزارة لا زالت تعمل على إصلاح التعليم بمناهجه وهياكله الإدارية ومنظومته ككل في محاولة لتعافيه من تخريب جماعة الإخوان على مدى العقود الماضية .

وكشف ” آل الشيخ ” عن تأثير الفكر الإخواني على المناهج الدراسية ، قائلاً : كان هناك أثر واضح لسيطرة بعض الأفكار الدخيلة في التعليم ومنها جماعة الإخوان، وتعاملت معها الدولة حالياً بما يكفل سلامة أفكار أبنائنا وحمايتهم من الأفكار الضالة والمنحرفة ، وفقاً لعكاظ .

وأكد أنه تم القضاء على جميع المؤلفات المتطرفة التي انتشرت في حقبة الستينيات الماضية إذ شهدت الجامعات عملية إصلاح كبيرة .

وكشف ” آل الشيخ ” أن الهيكل الإداري المُطبق كان غير معترف به من الجهات الرسمية وأن الجهات الرقابية كانت تتساءل عن سبب تعيين بعض الأشخاص على مناصب غير متوفرة ومستمرة لأعوام.

ومضى قائلا: “تعيين بعض القيادات في الوزارة أو الإدارات المختلفة يتم دون معايير، ونحن بصدد القضاء على هذا الخلل .

ومع ذلك فقد وصف وزير التعليم عمليات الإصلاح في السنوات الأخيرة بالخجولة ، قائلاً : سأفصح عن سر للمرة الأولى، عندما كنت نائباً لوزير التعليم للبنين قرأت تنظيم هيئة تقويم التعليم، ووجدته جيداً، و بعد اطلاعي على تجارب دول أخرى اتضح وجود بعض الملحوظات عليه، وطرحت عليهم في حينها تعديله عقب مراجعته وأن «ما لا يدرك كله لا يترك جله»، وبالفعل تم تعديله في ما بعد وتصحيح المسار بعد ذلك.

وأضاف أن الوزارة تركز على إبعاد أصحاب المصالح عن أي دور رقابي أو إداري ، مع تحفيز المعلم وتطوير قدراته لإبعاد أي محاولات للتشكيك أو التقصير في منظومة التعليم .