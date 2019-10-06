آل الشيخ يحسم موقفه تجاه عمر حسين بعد واقعة تي شيرت «أحتاج أهج»

نواف السالم(صدى):

علق رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، على موقف نشطاء السوشيال ميديا من “عمر حسين” بسبب ما حدث منه أثناء زيارة المدرب البرتغالي “مورينيو”، قائلا:”بسأل سؤال واتحملوني … ويمكن أتعرض لهجوم عليه (متعود) اللحين مشهور السوشيل ميديا عمر أخطأ … ليه ما نتكلم على الخطأ بس”.

وتساءل “آل الشيخ”، قائلا: “ليه نتكلم عن الجنسية أو الأهل؟! اللحين احنا السعوديين نتضايق إذا أحد عاملنا بعنصريه في السفر! ليه ما نطبق نفس إلي نتمناه لنا علينا في بلدنا!”.

ومن ناحية أخرى، تحدث الناشط المشهور على السوشيال ميديا “عمر حسين”، عن واقعة تيشرت “أحتاج أهج” بشأن حقيقة ما حدث خلال لقائه المدرب البرتغالي مورينيو، قائلا:” عشان الناس اللي تداولت صور التشيرت أحب أوضح :أنا لست مرشد سياحي ولا يحزنون .. ولا علاقة لي بأي جهة حكومية “.

ولفت حسين: “اشتغل في شركة كان لها ( ترتيب بسيط في الزيارة ) شفت المدرب العالمي مورينيو وحبيت أتصور معاه لأني أحب شخصيته.. حتى في الصورة ماهو معطيني وجه”.