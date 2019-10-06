في حادثين متتاليين.. التحقيق في ضرب واعتداء على طبيب وموظف بمجمع الدمام الطبي

الدمام(صدى):

تحقق الجهات الأمنية في واقعتين متتاليتين لضرب طبيب وموظف بمجمع الدمام الطبي والإعتداء المبرح عليهما خلال 5 أيام .

وتفصيلاً ، فقد فؤجئ أحد الأطباء الخميس الماضي بسيدة برفقتها رجلين قاموا بضربه وصفعه بشكل متكرر بلا أي مقدمات ، وتبين بعد ذلك أن والد السيدة توفي بالمستشفى وأنها تعتقد وذويها أن الطبيب السبب في ذلك .

ووفقاً لصحيفة محلية ، فقد وقعت حادثة مماثلة في 29 سبتمبر الماضي ، إذ كان موظف يقوم بفرز الحالات حسب خطورتها فتعدى عليه مرافق أحد المرضى جسدياً ولفظياً ، وانتظره خارج المجمع واعتدى عليه ثانيةً ولاذ بالفرار بمركبته .

وعلق رئيس الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية على الواقعتين ، مؤكداً أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق ، إذ تم القبض على المعتدين على الطبيب ولا زال البحث جاري عن الشخص المعتدي على الموظف .