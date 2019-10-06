ذئب بشري يغتصب طفلة قاصر ويبتزها 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أقدم ذئب بشري باغتصاب طفلة قاصر بالقوة وفض غشاء بكارتها، حيث وضعها في السيارة بالقوة وكبّل يديها وكمّ فمها وخطفها إلى منزل في بلدة برجا.

واستمرت العلاقة الجنسية بينهما لحوالي السنة تقريباً، وعندما كان الوحش البشري يريد إقامة علاقة جنسيّة معها، كان يُهدّدها بنشر صور وفيديوهات لها وهي بوضعية حميمة إلى إصدقائه ومعارفه.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم أنّه هدّد القاصر أيضا في حال لم تتواصل معه صوت وصورة وهي تُمارس الجنس مع نفسها.

ووقع قاضي التحقيق في جبل لبنان عقوبة الأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل للمدعى عليه بعد الظن به بتهمة إغتصاب القاصر بالإكراه والتهديد وحملها على القيام بأفعال منافية.