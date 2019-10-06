بالفيديو.. بدور البراهيم: «كل اللي بيتقدمولي كلاب لابسة ثياب»

الرياض(صدى):

ردت الفاشينيستا بدور البراهيم على سؤال إحدى متابعي حسابها على “سناب شات” حول ما إذا كانت متزوجة حاليًا أم لا، قائلة:”منذ أن انفصلت عن زوجي منذ ٤ سنوات وكل اللي يتقدمولي ذكور أو كلاب لابسة ثياب”.

وبعثت البراهيم رسالةً لكل من انتقدها بسبب تشبيهها لمن تقدموا لها بـ”الكلاب”، قائلةً:”أنا كلامي واضح مين أقصد، ولم أقصد التعميم على كل الرجال”.

وتابعت:”اللي يقولولي إخواتك وعمامك من الرجال أقول لهم حشى أن يتم تشبيهم بذلك، وهدول محارم أكيد ما ينفع أتزوج منهم”.