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بالفيديو.. بدور البراهيم: «كل اللي بيتقدمولي كلاب لابسة ثياب»

بالفيديو.. بدور البراهيم: «كل اللي بيتقدمولي كلاب لابسة ثياب»
الرياض(صدى):

ردت الفاشينيستا بدور البراهيم على سؤال إحدى متابعي حسابها على “سناب شات” حول ما إذا كانت متزوجة حاليًا أم لا، قائلة:”منذ أن انفصلت عن زوجي  منذ  ٤ سنوات وكل اللي يتقدمولي ذكور أو كلاب لابسة ثياب”.

وبعثت البراهيم رسالةً لكل من انتقدها بسبب تشبيهها لمن تقدموا لها بـ”الكلاب”، قائلةً:”أنا كلامي واضح مين أقصد، ولم أقصد التعميم على كل الرجال”.

وتابعت:”اللي يقولولي إخواتك وعمامك من الرجال أقول لهم حشى أن يتم تشبيهم بذلك، وهدول محارم أكيد ما ينفع أتزوج منهم”.


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