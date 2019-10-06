«قرقاش»: يعلق على مفاوضات جدة لتوحيد الصف في مواجهة الإنقلاب الحوثي
ثمًن الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الجهود التي تقوم بها المملكة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي ، مؤكداً على دعم حكومة الإمارات الكامل لها .
وقال ” قرقاش ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي اليوم الأحد على موقع التدوين المصغر ” تويتر ” : الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها .
وأضاف : من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما.
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