«قرقاش»: يعلق على مفاوضات جدة لتوحيد الصف في مواجهة الإنقلاب الحوثي

أبو ظبي(صدى):

ثمًن الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الجهود التي تقوم بها المملكة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي ، مؤكداً على دعم حكومة الإمارات الكامل لها .

وقال ” قرقاش ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي اليوم الأحد على موقع التدوين المصغر ” تويتر ” : الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها .

وأضاف : من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما.