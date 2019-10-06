سائقو الأجرة ملزمون بنقل الزبائن «مجانا» حال عدم تشغيل العداد

عادل الحربي(صدى):

تضمنت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، التي استحدثتها وزارة النقل، إلزام ملاك سيارات الأجرة بنقل الزبائن مجانا في حال عدم تشغيل العداد داخل السيارة.

ويلزم بذلك القرار كل من سيارات الأجرة العامة، والأجرة العائلية، وأجرة المطار.

كما ألزمت الوزارة ملاك السيارات الأجرة بوضع عبارة أمام الركاب تنص على أنه في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية.

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