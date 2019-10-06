منطقتين بهونج كونج السفارة تحذر المواطنين من التواجد بهما اليوم

بكين(صدى):

حذرت القنصلية في هونج كونج اليوم الأحد، المواطنين السعوديين المتواجدين هناك من التوجه إلى منطقتين قد تشهدا مظاهرات.

وقالت القنصيلة في حذيرها، نود لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى مناطق: كوزواي باي، وانشاي أدميرالتي سنترال نظرا لاعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات بتلك المناطق اليوم الأحد 6 أكتوبر .

وكان محتجون نظموا مسيرة في وسط المدينة قبل خطط جديدة لسحق أربعة أشهر من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وشارك محتجون ملثمون مدافعون عن الديموقراطية أمس السبت، في مسيرات تتحدى قرار السلطات منعهم من ارتداء الأقنعة، فيما بدت الحركة والأنشطة التجارية شبه متوقفة مع تعليق عمل شبكة المترو وإغلاق المتاجر والمراكز التجارية بعد ليلة شهدت أحداث عنف جديدة.