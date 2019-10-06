بعد انتقاده إحدى فعاليتها..«الصحة» تهدد صحفيًا بالإبلاغ عنه

نايف السالم(صدى):

انتقد أحد الصحفيين إحدى فعاليات صحة الحدود الشمالية، ما أجبر الأخيرة على تهديد الصحفي بتحويل تغريدته إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الصحفي قد انتقد مقطعا نشرته صحة الحدود الشمالية، قائلا: «معلمو المنطقة لا ينتظرون منكم هذا المقطع وليس دوركم تسجيل مثل هذه المقاطع، إذا كنتم تريدون تكريم معلمي المنطقة فقدموا لهم خدمات طبية راقية تغني الكثير منهم عن السفر خارج المنطقة للبحث عن العلاج».

فيما ردت صحة الحدود الشمالية بإنه تم رصد التغريدة وسوف تتم إحالتها للجهات المختصة.