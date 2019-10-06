بعد انتقاده إحدى فعاليتها..«الصحة» تهدد صحفيًا بالإبلاغ عنه
انتقد أحد الصحفيين إحدى فعاليات صحة الحدود الشمالية، ما أجبر الأخيرة على تهديد الصحفي بتحويل تغريدته إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان الصحفي قد انتقد مقطعا نشرته صحة الحدود الشمالية، قائلا: «معلمو المنطقة لا ينتظرون منكم هذا المقطع وليس دوركم تسجيل مثل هذه المقاطع، إذا كنتم تريدون تكريم معلمي المنطقة فقدموا لهم خدمات طبية راقية تغني الكثير منهم عن السفر خارج المنطقة للبحث عن العلاج».
فيما ردت صحة الحدود الشمالية بإنه تم رصد التغريدة وسوف تتم إحالتها للجهات المختصة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3081 ] نشر منذ 1 ساعة
عجيب وش تبون انتم يعني نطبل لكم غصب
ماقال غير الصدق
اليس من المعيب دولة تصنف ضمن G20 ابناء الحدود الشمالية يبحثون عن العلاج في دول الجوار مثل الاردن
ام تريدون الشغلة رقص وفلة والدنيا ما تسوى
معدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 38 دقيقة
لاتنتفدون خلوكم ساكتين عشان لاتخدمو الاعداء
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1318 ] نشر منذ 30 دقيقة
عجيب والله تبغاه يجي يرقص اقول اسكت وريحنا بلا فلسفه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83927 ] نشر منذ 10 دقائق
امركم عجيب غريب ..
,, يعني تبونهم يتركون لكم الحبل على الغارب وزارة القحه وقلة الصحه …..!!؟
.. اشتكوا وان شاء الله تنقلب الطاوله على روسكم ..