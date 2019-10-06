طفل يقرر الانتحار هربًا من تعذيب والدته!

القاهرة(صدى):

في واقعة مروعة، أقدم طفل مصري في العاشرة من عمره، على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق الثالث هربا من تعذيب والدته.

وعلى الفور توجهت الشرطة لمكان الواقعة بعد تلقيها بلاغًا من الأهالي، وكشفت التحقيقات أنه أثناء تعذيب الأم للطفل فر منها، وألقى بنفسه من الشرفة في محاولة للهرب من التعذيب.

وتحقق النيابة العامة مع الأم وزوجها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.