بعدما نشرت صورتها بدون مكياج..طليقة وائل كفوري تهدد نضال الأحمدية

بيروت(صدى):

هددت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري أنجيلا بشارة ،الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تهديدًا شديد اللهجة مؤكدًة أنها ستلاحقها قضائيًا.

وأوضحت بشارة أن ذلك بسبب مواصلة الأحمدية الحديث عن امتلاكها وثائق ضدها تتهمها بأنها ارتكبت جريمة أخلاقية يعاقب عليها القانون، كما نشرت صورة بدون مكياج لها وهو ما أظهرها بشكل أقل جمالًا مما كانت تبدو عليه.

وأشارت إلى أن الأحمدية تناولت الخلافات التي كانت قائمة بينها وبين طليقها وائل كفوري، قبل إتمام تسوية ودية بينهما بعيدًا عن ساحات القضاء، وأنها تمتلك وثائق ضدها وأنها قادت حملة بشعة لتشويه صورة وائل كفوري ولكنها التزمت الصمت من أجل ابنتيه.