نهب مواطنة واستخدم وكالات متوفين..سلسلة جرائم تنتهي بشطب محامي

علي القحطاني(صدى):

على خلفية القبض على محامي نهب مليون ريال من مواطنة مقابل أعمال لم ينجزها، قررت لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل، شطب المحامي.

وفي تفاصيل جديدة فقد تلقت المحكمة العامة في جدة دعوى قضائية ضد المحامي نفسه، تتهمه بعدم سداد قيمة إيجار فيلتين استأجرهما، كما أنه أجر عقارات لرجل أعمال بوكالة تم فسخها.

وكانت المحكمة أمرت في وقت سابق بإحالة المحامي للنيابة العامة لاتهامه بالخداع وتغيير في العقود المبرمة بين عدد من الأطراف واستخدامه وكالة توفي صاحبها طبقا لصك الحكم.

والمحامي المسجون حاليا سبق أن أدين قبل 5 سنوات في جريمة تحرير شيك بدون رصيد.

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