محمد صلاح لا يستطيع السير..وكلوب: فعلوا ذلك للحد من سرعته

طلال الغامدي(صدى):

تعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة، خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

وبسؤال مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن إصابة صلاح، رد غاضبا: «صلاح يتواجد بغرفة خلع الملابس، لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟ التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبداً، فعلوا ذلك للحد من سرعته وبطريقة غير شرعية».

وكان محمد صلاح قد غادر المباراة في الدقائق الأخيرة، متأثراً بسقوطه على الأرض بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، الذي نال بطاقة صفراء نتيجة تدخله القاسي.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول على ليستر سيتي2-1، محافظا على مسيرته في البريميرليج هذا الموسم بثماني انتصارات من أصل 8 ممكنة ليحافظ على صدارته للدوري.