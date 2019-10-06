التحقيق مع أب ضرب ابناءه بالسوط وقيدهم بالأغلال وعذب أمهم في مكة

نايف السالم(صدى):

تجرد أب برماوي الجنسية في مكة المكرمة، من إنسانيته، مقدما على ضرب أحد أطفاله بالسوط، وتقييد ابنه الثاني بأغلال حديدية، فيما نالت الزوجة نصيبها من الضرب منه.

وكانت شرطة الكعكية قد تلقت بلاغا من سيدة برماوية ضد زوجها الذي موضحة أنه يعذبها بالضرب المبرح، ويعنف أبناءها الثلاثة بكافة أشكال التعذيب.

وأحالت الشرطة السيدة وأطفالها إلى المستشفى لإثبات العنف لإصدار تقرير يوثق حالة العنف.

وتم القبض على الأب المجرم وفتحت التحقيقات المبدئية لإكمال الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.