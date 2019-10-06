بعد رفض منحهم الإقامة.. شوري: أبناء المواطنات لديهم أفضل مما يدفعه الأجنبي (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

علّق عضو مجلس الشورى الدكتور فیصل آل فاضل، على رفض توصية خاصة بتمكين أبناء المواطنات من الحصول على الإقامة الدائمة دون رسوم مالية.

وأوضح عضو الشورى خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج « ياهلا » ، أن التوصية سقطت بفارق صوتين فقط، مضيفًا أنها رفضت لأسباب اقتصادية في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الرافضين لها اعتبروا أن المواطنین ھم الأولى.

وأفاد بأن نظام الإقامة الممیزة مكّن الأجانب من الحصول على إقامة دائمة، وأبناء المواطنات السعوديات لديھم ما ھو أفضل مما يدفعه الأجنبي، وھو الأم السعودية.