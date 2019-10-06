محمد حماقي يبكي على الهواء .. وهكذا استغله أحلام

أميرة خالد(صدى):

تأثر الفنان المصري محمد حماقي، بإحدى مواهب الحلقة الثالثة من مرحلة الصوت وبس في الموسم الخامس من برنامج ذا فويس لاكتشاف المواهب.

ولم يتمالك « حماقي » دموعه أمام اختياره من قبل موهبة مميزة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لينهار من البكاء على الهواء.

ومن جانبها، استغلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي هذه الموقف لصالحها، فالبرغم من مساندتها له على الهواء ووقفوها بجانبه وهو يبكي، إلا أنها قررت إشعال المنافسة في البرنامج.

وأعادت أحلام نشر صورة حماقي وهو يبكي على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات « إنستجرام » ، معلقة « حماقي حبيبي لا تبكي انت كمان فريقك كويس بس اكيد مش مثل فريقي اووووعه تزعل يا ريس يا صديقي » .

وتمكنت المتسابقة وئام رضوان من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خطف قلوب لجنة التحكيم والجمهور بصوتها المميز والعذب، لتختار فريق محمد حماقي بعد ذلك.