محلل طقس يوضح توقعات الأمطار خلال 24 ساعة

الرياض(صدى):

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي، عن توقعات المطر خلال الـ24 ساعة القادمة، مشيرًا إلى أن هناك امتداد فرص الأمطار على الأطراف الشمالية والشمالية الغربية.

وقال « الحربي » : « توقعات المطر٢٤ ساعة.. امتداد فرص الأمطار على الأطراف الشمالية والشمالية الغربية حقل القريات سكاكا طريف عرعر، وتتوسع مع الظهيرة إلى الجوف وربما تطال تبوك أيضاً الفرص على المدينة غربها وجنوبها مكة وتهامتها تهامة مناطق الجنوب الغربي أجزاء من حايل والقصيم وغرب الوسطى » .

وأضاف: بالنسبة للنموذج الأمريكي في وضعية الرياح على منطقة مكة يرشح المرتفعات أفضل من التهم ويضع أفضل مناطق هدوء الرياح على الحرة والطايف وجنوبه وطريق الجنوب واليوم كان هو الأقرب في توقعات مكه من حيث الرياح السطحية لذلك مكة عليها اختلاف في رصد عناصر الطقس » .