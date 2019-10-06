الأمم المتحدة تدخل لوقف العنف في العراق ومحاسبة المسؤولين

بغداد(صدى):

تدخلت بعثة الأمم المتحدة في العراق ” يونامي ” ، في أزمة تظاهرات العراق من خلال دعوتها إلى ضرورة وقف أعمال العنف ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت جينين هينيس بلاسخارت رئيسة البعثة في العراق في بيان لها: أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح، منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات.

وتابعت : لا بد أن يتوقف هذا، داعية جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد ومناطق جنوب البلاد، تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق ما أوقع ما يزيد عن 100 قتيل وآلاف الجرحى.