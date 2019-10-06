زيدان: هازارد كان سعيد للغاية بعد هدفه الأول
كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادة البلجيكي إدين هازارد بعد إحرازه لأول أهدافه مع الريال أمام غرناطة اليوم بالدوري الإسباني.
وقال زيدان : هازارد أراد هذا الأمر، لقد كان سعيدًا للغاية في غرفة خلع الملابس، وأتمنى استمرار هذه اللحظات بالنسبة له.
وتابع زيدان: يجب أن نستمر دائمًا في رؤية إدين هازارد يُقدم هذا المستوى المميز.
ويذكر أن الحساب الرسمي لـ ريال مدريد احتفل عبر تويتر بهدف إدين هازارد الأول مع الملكي قائلًا: نُبارك للاعبنا هازارد على هدفه الأول مع الريال.
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