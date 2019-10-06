زيدان: هازارد كان سعيد للغاية بعد هدفه الأول

نواف السالم(صدى):

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادة البلجيكي إدين هازارد بعد إحرازه لأول أهدافه مع الريال أمام غرناطة اليوم بالدوري الإسباني.

وقال زيدان : هازارد أراد هذا الأمر، لقد كان سعيدًا للغاية في غرفة خلع الملابس، وأتمنى استمرار هذه اللحظات بالنسبة له.

وتابع زيدان: يجب أن نستمر دائمًا في رؤية إدين هازارد يُقدم هذا المستوى المميز.

ويذكر أن الحساب الرسمي لـ ريال مدريد احتفل عبر تويتر بهدف إدين هازارد الأول مع الملكي قائلًا: نُبارك للاعبنا هازارد على هدفه الأول مع الريال.