المطرفي: تجنيس الوافدين سيترتب عليه مشاكل وأضرار.. ومحام: كيف يسمون وافدين؟ (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

استنكر الكاتب الصحفي مثيب المطرفي، استماتة أعضاء مجلس الشورى على قضية تجنيس الوافدين، رغم أن أبناء المواطنات السعوديات يحصلون بالفعل على الكثير من المميزات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج « ياهلا » ، أن مطالبة أبناء المواطنات السعوديات بالإقامة الدائمة طلب مغلف بعد رفض طلبهم بمنح الجنسية، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل اجتماعية وسياسية قد يكونوا متورطين فيها في بلادهم.

وتابع المطرفي: « نحن دولة قارة يرتادها الملايين كل عام، ولو فتحنا هذا الباب سوف تترتب عليه أضرار ومشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية كثيرة » .

من جانبه، تسائل المحامي عبدالله آل معيوف: « أغلب أبناء المواطنات السعوديات مولودون هنا، لم يعرفوا بلدا غير هذا البلد، فكيف يسمون وافدين » .

وقال: « النسيج الاجتماعي وتر ضعيف جدا يُضرب عليه، وابن المواطنة هو من نسيجك الاجتماعي أصلا، وأغلب دول العالم تمنحه ما هو أكثر من الإقامة » .

المحامي عبدالله آل معيوف

أغلب #ابناء_المواطنات_السعوديات مولودون هنا، لم يعرفوا بلدا غير هذا البلد، فكيف يسمون "وافدين"!!#برنامج_ياهلا@al_maeyuf pic.twitter.com/XAoFx8MzT4 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 5, 2019