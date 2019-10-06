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  3. المطرفي: تجنيس الوافدين سيترتب عليه مشاكل وأضرار.. ومحام: كيف يسمون وافدين؟ (فيديو)

المطرفي: تجنيس الوافدين سيترتب عليه مشاكل وأضرار.. ومحام: كيف يسمون وافدين؟ (فيديو)

المطرفي: تجنيس الوافدين سيترتب عليه مشاكل وأضرار.. ومحام: كيف يسمون وافدين؟ (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

استنكر الكاتب الصحفي مثيب المطرفي، استماتة أعضاء مجلس الشورى على قضية تجنيس الوافدين، رغم أن أبناء المواطنات السعوديات يحصلون بالفعل على الكثير من المميزات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج « ياهلا » ، أن مطالبة أبناء المواطنات السعوديات بالإقامة الدائمة طلب مغلف بعد رفض طلبهم بمنح الجنسية، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل اجتماعية وسياسية قد يكونوا متورطين فيها في بلادهم.

وتابع المطرفي: « نحن دولة قارة يرتادها الملايين كل عام، ولو فتحنا هذا الباب سوف تترتب عليه أضرار ومشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية كثيرة » .

من جانبه، تسائل المحامي عبدالله آل معيوف: « أغلب أبناء المواطنات السعوديات مولودون هنا، لم يعرفوا بلدا غير هذا البلد، فكيف يسمون وافدين » .

وقال: « النسيج الاجتماعي وتر ضعيف جدا يُضرب عليه، وابن المواطنة هو من نسيجك الاجتماعي أصلا، وأغلب دول العالم تمنحه ما هو أكثر من الإقامة » .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83907 ] نشر منذ 1 ساعة

كلامك صح يامطرفي ..

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