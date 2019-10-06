المطرفي: تجنيس الوافدين سيترتب عليه مشاكل وأضرار.. ومحام: كيف يسمون وافدين؟ (فيديو)
استنكر الكاتب الصحفي مثيب المطرفي، استماتة أعضاء مجلس الشورى على قضية تجنيس الوافدين، رغم أن أبناء المواطنات السعوديات يحصلون بالفعل على الكثير من المميزات.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج « ياهلا » ، أن مطالبة أبناء المواطنات السعوديات بالإقامة الدائمة طلب مغلف بعد رفض طلبهم بمنح الجنسية، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل اجتماعية وسياسية قد يكونوا متورطين فيها في بلادهم.
وتابع المطرفي: « نحن دولة قارة يرتادها الملايين كل عام، ولو فتحنا هذا الباب سوف تترتب عليه أضرار ومشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية كثيرة » .
من جانبه، تسائل المحامي عبدالله آل معيوف: « أغلب أبناء المواطنات السعوديات مولودون هنا، لم يعرفوا بلدا غير هذا البلد، فكيف يسمون وافدين » .
وقال: « النسيج الاجتماعي وتر ضعيف جدا يُضرب عليه، وابن المواطنة هو من نسيجك الاجتماعي أصلا، وأغلب دول العالم تمنحه ما هو أكثر من الإقامة » .
المحامي عبدالله آل معيوف
أغلب #ابناء_المواطنات_السعوديات مولودون هنا، لم يعرفوا بلدا غير هذا البلد، فكيف يسمون "وافدين"!!#برنامج_ياهلا@al_maeyuf pic.twitter.com/XAoFx8MzT4
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 5, 2019
الصحافي مثيب المطرفي:
لا أدري سر استماتة أعضاء الشورى على قضية تجنيس الوافدين، رغم أن #ابناء_المواطنات_السعوديات يحصلون بالفعل على الكثير من المميزات..#برنامج_ياهلا@EngMuthieb pic.twitter.com/zBk3cOCrAQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 5, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83907 ] نشر منذ 1 ساعة
كلامك صح يامطرفي ..