« احتجاجات العراق » من أفضل اللقطات على مستوى العالم

بغداد(صدى):

كشفت مجلة ذي أتلانتك الأمريكية، عن أقوى وأفضل اللقطات المصورة على مستوى العالم خلال الأسبوع المنتهي، لتحمل بينها صورة من المظاهرات العراقية.

وتمكنت صورة المظاهرة الشعبية العراقية التي حاولت اختراق المنطقة الخضراء في بغداد يوم 1 أكتوبر الجاري، من لفت أنظار العالم أجمع.

وضمت القائمة صورة لأحد أفراد القوة الخاصة في أوكرانيا وهو يرتدي خوذة متعددة العيون، خلال مسابقة لألعاب الإنترنت على هامش معرض في كييف بأوكرانيا.

وحصلت صورة الممثل والموسيقي جاك بلاك خلال مشاركته في حفل الروك كجزء من مهرجان الريو للموسيقى في ريو دي جانيرو، على ممكانة مميزة في أفضل اللقطات المصورة.

وجاءت صورة طابور مودعي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بتقدير فني، ضمن القائمة، إذ ظهر خلالها انضباط الصف الطويل من الفرنسيين الذين حضروا لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان.

كما ضمت القائمة صورة الرياضية الجامايكية شيلي آن فريزر وهي تحتفي بفوزها بميدالية نهائي سباق المائة متر من خلال احتضان طفلها زيون.

وظهرت لقطة جوية لمسجد سليمة في أديرن بتركيا، محققة منظرًا فضائيًا للضباب والغيوم ويخترقتها المنارات الأربع.