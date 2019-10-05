امرأة باكية لـ « المغامسي » : صوتي كان يعلو على أمي المريضة.. ماذا أفعل؟ (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

ورد إلى الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، اتصالًا من امرأة تسأله حول عدد من الأمور عن والدتها التي كانت مريضة بالسرطان وتوفيت.

وقالت المتصلة في مداخلة هاتفية في برنامج ” الأبواب المغلقة ” إن والدتها كانت ترفض أحيانُا تناول الداء فكان يعلو صوتها على والدتها، لافتة إلى أنها تشعر بالندم من ذلك، ولا تعلم ماذا تفعل للتكفير عما بدر منها.

ورد ” المغامسي ” موضحًا أن الأمر يتوقف على نيتها ، فأحيانًا يٌبتلى البعض بوالد أو والدة لا يعلموا مصلحتهم بشأن الدواء، فلا يعني ذلك أن علو صوت الأبناء عليهم شيء سيء ولكن يُفضل أن يكون الصوت منخفض.

كما تساءلت حول إمكانية الصلاة بالنيابة عنها؛ لأنها توقفت عن الصلاة أخر شهر، إلا أن ” المغامسي ” أكد أنه لا يجوز أن تُصلي عنها، ولكن الله سيحاسبها على حسن نيتها.