رجل أمن يثبت أمانته ويرفض رشوة مالية ضخمة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أبدى رجل أمن رد فعل يدل على الصدق والشجاعة والوفاء، عندما تم عرض رشوة مالية عليه تُقدر بقيمة 5 ملايين ريال، مقابل إطلاق سراح أحد المطلوبين الذي تم القبض عليه بإحدى نقاط التفتيش.

ورفض أحد رجال القوة التابعة لأمن طريق الطائف – الباحة الرشوة المقدمة إليه، مقابل إطلاق سراح أحد المطلوبين الذي تم القبض عليه إحدى نقاط التفتيش، فيما هرب مرافقه بالمركبة الموقوفة بعدما ترجل السائق من المركبة واتجه لرجال الأمن.

وبدأت الواقعة عندما اشتبه رجل الأمن في شخصين كانا يستقلان مركبة أثناء مرورها بنقطة التفتيش التابعة لقوة أمن طريق الطائف – الباحة، وبينما ترجل قائد المركبة وتوجه لرجال الأمن هرب الآخر، ما دفع رجال الأمن للتحفظ على السائق والتعميم عن المركبة الهاربة.

وبعد الاستفسار عن الشخصين اتضح أن الهارب بالمركبة مطلوب لدى المحكمة الجزائية بإحدى المناطق الجنوبية، بينما ادعى المتحفَّظ عليه أنه يعمل ضابطًا بأحد قطاعات وزارة الداخلية، وقدم رشوة قدرها 5 ملايين ريال مقابل إطلاق سراحه.

ورفض رجل الأمن هذا العرض، وسلم الشخص المقبوض عليه بنفسه إلى الجهات المعنية، بينما عاد مرافقه في وقت لاحق لتسليم نفسه بعد تضييق الخناق عليه والتعميم عنه.