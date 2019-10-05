دفاع برشلونة نقطة ضعفه أمام إشبيلية

ماجد محمد(صدى):

أظهرت قائمة نادي برشلونة لمواجهة إشبيلية في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، نقاط ضعف النادي الكتالوني.

وأعلن مدرب برشلونة إرنيستو فالفريدي، عن قائمة الفريق الذي أوضحت نقص الصفوف الدفاعية بعد إصابة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، وإيقاف كليمنت لينجليه.

واستدعى مدرب الفريق الكتالوني جميع النجوم في الخط الأمامي، وعوّض النقص الدفاعي باستدعاد المدافع الشاب رونالد أروخو.

وجاء القائمة كالتالي:

تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، أرتور، سواريز، ميسي، ديمبيلي، نيتو، جريزمان، جوردي ألبا، روبيرتو، دي يونج، فيدال، بيريز، أنسو فاتي، أروخو.