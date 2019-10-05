بالفيديو.. روان بن حسين تدافع عن نفسها بعد ظهورها مع ناصيف زيتون

خالد الظفيري(صدى):

وجه الجمهور انتقادات لاذعة لـ الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين بعد ظهورها في فيديو كليب أغنية ” فارقوني ” للنجم ناصيف زيتون.

وكان الانتقاد لظهورها بمشاهد جمالية فقط ولم تفتعل أي أداء تمثيلي في الكليب.

وفي هذا الصدد خرجت روان لترد على انتقادات الجمهور عبر سناب شات، قائلة: أنا طلبت أن تكون المشاهد بيوتي شوتس لأنني بيوتي بلوغر أعرض مكياجًا وأدوات شعر، وأنا مش ممثلة أو موديل في كليب.

وأضافت ” بن حسين ” : ما راح أقدر أطلع في مشاهد تمثيل مع الفنان ولا يمكنني أن أطل كممثلة، فقررت أن تكون مشاهدي جمالية فقط مثلما أظهر عبر حسابي الخاص على إنستغرام أو في فوتو شوت.

وكان الفنان السوري ناصيف زيتون، قد أعلن عن استعانته بالفاشنيستا الكويتية روان بن حسين، لتكون بطلة كليبه الجديد.