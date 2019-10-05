الإيدز يتفشى في إيران والشعب الغاضب يحرق مكاتب الحكومة (فيديو)

نايف السالم(صدى):

اندلعت احتجاجات واسعة في محافظة أصفهان وسط إيران اليوم السبت؛ ضد الحكومة الإيرانية ودعمًا لأبناء القومية اللورية، التي نظمت أمس احتجاجات جنوب غرب البلاد، بسبب تجاهل السلطات لتفشي مرض الإيدز بينهم.

وقالت قناة صوت الشعب الداعمة للاحتجاجات في إيران: عددًا من أهالي محافظة أصفهان خرجوا بمسيرات احتجاج دعمًا لأهالي مقاطعة (لردغان)، التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري جنوب غرب إيران.

وردد المتظاهرون: لا غزة لا لبنان.. روحي فداء لإيرا، ، في رفض من الشعب الإيراني لهدر الأموال من قبل النظام على المليشيات في المنطقة.

وأشعل المحتجون النار في مكتب ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، وإمام صلاة الجمعة في مقاطعة لردغان التي تقطنها أغلبية من القومية اللورية.

كما أحرق المتظاهرون اليوم مبنى الحكومة المحلية في مدينة لردغان.

وكان متظاهرون من مقاطعة لردغان تظاهروا أمس الجمعة، ضد الحكومة بسبب تفشي مرض الإيدز وتقاعس السلطات المختصة عن معالجة الأمر حتى بات يهدد حياة مئات الأهالي.

وقالت وكالة أنباء فارس نيوز المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إنه حدث صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في المقاطعة.

وقالت الوكالة : مواجهات بين سكان منطقة لردغان وقوات الشرطة بعد الإعلان عن انتشار كبير لفايروس الإيدز في قرية تِشنار محمودي في المنطقة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أن فايروس الإيدز انتقل إثر تعاطي المخدرات عبر أبر ملوثة بالفيروس، والعلاقات الجنسية، فيما يعتقد الضحايا أن القائمين على إحدى المصحات استخدموا خلال الأسابيع الأخيرة حقنًا ملوثة لفحص السكر لدى المرضى.