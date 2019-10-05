بالصور.. « لوشيسكو » يريح لاعبي الهلال بعد رباعية « الاتفاق »

ماجد محمد(صدى):

منح مدير الجهاز الفني الروماني ” رازفان ” لاعبي فريق الهلال راحة لمدة 4 أيام بعد كسبهم الاتفاق بنتيجة ¼.

ومن المقرر أن يعاود لاعبو الفريق تدريباتهم مساء يوم الخميس، استعدادًا لمواجهة ضمك ضن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويواصل الثنائي ” نواف العابد ” و ” سالم الدوسري ” برامجها العلاجية والتأهيلية خلال أيام راحة بقية اللاعبين.

وينتظر أن يغادر الثنائي ” عبد الله المعيوف ومحمد كنو إلى إسبانيا فجر غدًا الأحد وذلك لإجراء مزيدًا من الفحوصات عل موضع إصابتهما.